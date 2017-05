Wild West Online non avrà più bisogno di una campagna Kickstarter

Certamente ricorderete dell'immagine trapelata online la scorsa settimana che sembrava ritrarre, secondo capitolo della celebre serie di. In seguito, è stata svelata la vera natura dello screenshot e del progetto che vi è alla base: si tratta di, un MMO open world in salsa western.

612 Games, sviluppatori del titolo, avevano inizialmente annunciato di voler lanciare una campagna Kickstarter per favorire il finanziamento del progetto, che in seguito sarebbe dovuto approdare anche su Steam in Accesso Anticipato. A quanto pare, però, l'immagine fatta trapelare pochi giorni - che così tanta visibilità gli ha donato - si è rivelata una mossa vincente: il gioco ha infatti ottenuto in maniera istantanea i finanziamenti necessari alla sua produzione.

Questo permetterà inoltre di includere sin da subito quelli che sarebbero dovuti essere gli stretch goal: parliamo di personaggi femminili, giochi da tavolo, location aggiuntive e altro ancora.

In estate verrà lanciata una Closed Beta, mentre è stato confermato che il titolo godrà di un supporto a lungo termine con l'introduzione di svariate espansioni.

"Non ci saremmo mai aspettati una risposta così grande da parte della community", il commento di Stephan Bugaj di 612 Games. "Per nostra fortuna i nostri investitori iniziali si sono fatti avanti e hanno deciso di fornirci del finanziamento aggiuntivo. Su PC mancano i giochi western, quindi non vediamo l'ora di rilasciare il titolo".

Wild West Online è atteso su PC entro fine anno. In calce trovate nuove immagini tratte dall'MMO di 612 Games.