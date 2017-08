Studio Wildcard parla di Ark su Xbox One X; niente cross-play con PS4

Parlando invece delle possibilità di vedere il cross-play fra utenti Xbox One e PlayStation 4, Studio Wildcard ha dichiarato di aver testato con successo la funzionalità, ma ha altresì affermato che Sony non è attualmente intenzionata a percorrere questa strada (come già capitato con giochi come Rocket League e Minecraft ).

La compagnia ha innanzitutto dichiarato che Ark girerà in 1440p a 30FPS su Xbox One X con un qualità degli effetti grafici equivalente all'impostazione "Alta" applicabile su PC. Rispondendo poi ad utente che chiedeva delucidazioni in merito, la software house ha in seguito specificato di star vagliando la possibilità di offrire un'opzione alternativa ai giocatori, che potrebbero così preferire i 1080p a 60FPS con le impostazioni grafiche "Medie".

On Xbox One X, ARK runs at 1440p 30 FPS, with settings approximately equivalent to "PC High" — Jeremy Stieglitz (@arkjeremy) 18 agosto 2017

It can run at 60fps 1080p with settings equivalent to PC "Medium", we'll probably provide option to toggle between that or 30 FPS 1440p High — Jeremy Stieglitz (@arkjeremy) 18 agosto 2017