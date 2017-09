Windjammers: annunciate la versione retail e la Collector's Edition

Tramite la pagina Facebook ufficiale del gioco,ha annunicato di aver stretto una una partership conper la produzione e la pubblicazione di una versione fisica die di una Collector's Edition.

Per il momento non sono stati condivise informazioni riguardo i contenuti e i prezzi. Tramite Twitter Limited Run Games ha confermato solamente le piattaforme di riferimento e il periodo di uscita: queste due edizioni retail di Windjammers debutteranno nel mese di ottobre sia su Playstation 4 che su Playstation Vita. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli da parte degli organi ufficiali. Per essere sempre aggiornati, vi consigliamo di tenere d'occhio la scheda del gioco.