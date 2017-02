Windjammers: nuovo video gamplay per il porting PlayStation 4 e Vita

Durante lo scorso PlayStation Experience, DotEmu annunciò il ritorno del classico arcade Windjammers su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Grazie ai colleghi di GameSpot, oggi possiamo dare uno sguardo ad alcuni minuti di gameplay che ci mostrano le novità introdotte in questo porting.

Il titolo manterrà intatte tutte le caratteristiche del gameplay che lo hanno reso celebre nelle sale giochi degli anni ’90, e per la prima volta sarà possibile sfidare avversari online. Lo sviluppatore ha inoltre incluso alcune opzioni per rendere l’esperienza retrò ancora più autentica, con diversi rapporti di schermo e la possibilità di simulare un monitor a tubo catodico con tanto di linee di scansione.

Grazie ai trofei, il gioco godrà di un ulteriore livello di sfida, e i giocatori potranno accedere alla leaderboard globale per confrontare i punteggi di tutto il mondo. DotEmu non ha ancora svelato né prezzo né data d’uscita per Windjammers che, ricordiamo, sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita.