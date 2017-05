Wipeout Omega Collection: 8 minuti di gameplay in split-screen

I responsabili di PlayStation Access hanno quest'oggi pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato a, titolo in arrivo su PlayStation 4 il prossimo 7 giugno.

Gli 8 minuti di gameplay, che potete visionare in cima all'articolo, mostrano le solite partite frenetiche che caratterizzano il franchise, qui giocate in modalità split-screen.

Wipeout Omega Collection include le riedizioni PlayStation 4 di Wipeout HD (collection di Wipeout Pulse e Wipeout Pure), Wipeout Fury e Wipeout 2048. Il titolo, ormai entrato in fase Gold, è atteso su PlayStation 4 il prossimo 7 giugno (la versione retail del gioco arriverà nei negozi con una speciale sovracopertina cartonata che riprende il design delle custodie dei giochi per PlayStation One).