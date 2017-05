arriverà nei negozi con una speciale sovracopertina cartonata che riprende il design delle custodie dei giochi per la prima consolecon tanto di costina laterale nera con simboloe titolo in bianco.

Come segnalato da DualShockers, la slipcase in questione sarà disponibile solamente come bonus preorder presso alcuni rivenditori al momento non specificati, la promozione sembra però essere valida anche in Europa, il materiale promozione presenta infatti il simbolo del PEGI.

Restiamo in attesa di maggiori dettagli, ricordandovi che WipEout Omega Collection sarà disponibile in Europa dal 7 giugno, in esclusiva su PlayStation 4.