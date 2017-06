ha pubblicato il trailer di lancio di, raccolta che include le riedizioni di. Il filmato ripercorre origini della serie, da WipEout per PS One fino ai giorni nostri...

WipEout Omega Collection presenta un comparto tecnico migliorato, con supporto per il 4K dinamico su PlayStation 4 Pro, mentre per quanto riguarda i contenuti non sono presenti novità di alcun tipo rispetto alle versioni originali dei titoli inclusi nella raccolta. Il pacchetto sarà disponibile da mercoledì 7 giugno in Europa, in esclusiva su PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di WipEout Omega Collection.