Wipeout Omega Collection uscirà il 7 Giugno

ha annunciato la data di uscita ufficiale per: la raccolta uscirà suil. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Wipeout Omega Collection include le riedizioni per Playstation 4 di Wipeout HD (collection di Wipeout Pulse e Wipeout Pure), Wipeout Fury e Wipeout 2048, senza dimenticare il supporto per la risoluzione 4K su PS4 Pro (dove potete vedere il gioco in azione in un video gameplay). I giochi contenuti nella raccolta supportano l'HDR e si presentano con una veste grafica aggiornato (grazie al lavoro svolto sulle texture). L'appuntamento è fissato al 7 Giugno in esclusiva su Playstation 4.