A distanza di anni,ribadisce di essere non solo uno dei migliori racing arcade di sempre, ma anche un brand variegato e sperimentale. Sebbene non tutti i capitoli della serie posseggano lo stesso livello qualitativo, l'offerta complessiva della raccolta ci è sembrata ottima e corposa, ottimamente commisurata al prezzo di vendita.

WipEout Omega Collection, insomma, non è soltanto un modo perfetto per entrare nel mondo delle corse a gravità zero, rivolto a chiunque non abbia mai sfrecciato sui circuiti di WipEout, ma anche un sogno ad occhi aperti per tutti gli estimatori del franchise.