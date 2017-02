Wish Upon: il primo trailer del film di John R. Leonetti

Broad Green Pictures ha rilasciato il primo trailer di, horror-movie con protagonista, che arriverà nelle sale cinematografiche dal prossimo 30 giugno. Il film è diretto dae gran parte delle riprese si sono svolte nella città di Toronto, in Canada, e si sono concluse poco tempo fa.

Il film, con protagonista la giovane attrice Joey King, è incentrato sulle vicende della diciassettenne Clare Shannon.

La ragazza subisce atti di bullismo a scuola, a dodici anni di distanza dalla scoperta del suicidio della madre. Inoltre il rapporto con il padre non decolla e la sua prima cotta adolescenziale la ignora.

La vita di Clare sembra poter cambiare il giorno in cui il padre torna con una vecchia scatola, alla cui iscrizione il proprietario saranno concessi sette desideri.

Clare è affascinata dal lato oscuro della scatola, che le permette di vivere la vita che ha sempre sognato. Tuttavia le persone intorno a lei sistematicamente iniziano a morire e Clare capisce che deve liberarsi di quell'oggetto anche se non è disposta a liberarsi della sua nuova gratificante ma pericolosa vita.

Diretto da John R. Leonetti, Wish Upon comprende nel cast Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert, Shannon Purser, Sydney Park, Kevin Hanchard e Sherilyn Fenn. La sceneggiatura è ad opera di Barbara Marshall.