Wizards of the Coast annuncia Magic The Gathering Arena

Durante uno speciale evento in streaming, ieriha mostrato, un nuovo gioco digitale free-to-play che offrirà l’esperienza di gioco dia videogiocatori, streamers e appassionati di tutto il mondo.

Magic The Gathering Arena è il primo gioco sviluppato internamente dal Digital Games Studio di Wizards of the Coast. Lo studio di sviluppo sta lavorando ad una nuova esperienza di gioco, che porti in digitale le regole, l’unicità e il costante aggiornamento di contenuti di Magic The Gathering. Il videogioco è stato progettato per i giocatori digitali, senza compromettere il classico gameplay di Magic. Ogni elemento introdotto è volto a regalare un’esperienza coinvolgente e dinamica, fedele all’autentica nel regalare partite ritmate, divertenti e piacevoli da seguire.



"Abbiamo riunito alcuni tra i migliori game designers del settore, che oggi collaborano alla creazione di una piattaforma digitale che possa essere ampia e flessibile quanto Magic: The Gathering. Per farcela, però, abbiamo bisogno dell’aiuto della nostra community, quindi invitiamo i fans a iscriversi alla Closed Beta e a condividere le loro impressioni con noi" ha dichiarato Chris Cocks, Presidente di Wizards of the Coast.



"Vogliamo creare il più profondo e ricco gioco di carte digitale sul mercato, che sia tanto divertente da giocare quanto da guardare" ha dichiarato Jeffrey Steefel, Vice Presidente per il Digital Game Development. A partire da quest’anno, i tester si focalizzeranno sul formato Casual Constructed, con le carte dell’espansione Ixalan. Maggiori funzioni e formati verranno aggiunti gradualmente con il procedere del testing.



"Il futuro di Magic The Gathering dovrà permetterci di rimanere fedeli alla nostra fantastica community di giocatori", ha dichiarato Elaine Chase, Vice President Global Brand Strategy e Marketing per Magic. "Vogliamo permettergli di vivere l’esperienza di Magic dovunque siano, e non solo durante classici eventi come il Friday Night Magic. Come primo titolo del progetto Magic Digital Next per promuovere e far crescere digitalmente Magic, Magic The Gathering Arena è un importante passo verso questo futuro."



Per maggiori informazioni su Magic The Gathering Arena, incluse le modalità di accesso prioritario alla Closed Beta visitate il sito ufficiale del gioco.