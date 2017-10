Wolfenstein 2: Bethesda risponde alle polemiche nate dopo l'ultimo spot

Alla fine della scorsa settimanaha pubblicato uno spot di, una clip accompagnata dalla frase "", ispirata allo slogan della campagna elettorale di. Nel video appare inoltre anche la scritta, utilizzata dagli oppositori dell'attuale presidente degli Stati Uniti.

Alla pubblicazione dello spot sono seguiti commenti negativi e polemiche sui social network, Pete Hines di Bethesda è intervenuto sulle pagine di Games Industry UK per cercare di chiarire la situazione:

"Non pensavamo che questo spot avrebbe generato commenti sull'attuale situazione politica americana, invece è accaduto. Bethesda non sviluppa giochi per veicolare messaggi di questo tipo, i nostri giochi sono pensati per un pubblico maturo. Nel caso di Wolfenstein II è una semplice coincindenza il fatto che le truppe naziste stiano marciando per le strade americano in quello specifico anno. Per noi è disturbante pensare che il gioco possa essere scambiato per una controversa dichiarazione politica."

Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Ricordiamo che Wolfenstein II The New Colossus uscirà il prossimo 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.