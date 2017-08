Wolfenstein 2: Digital Foundry getta un primo sguardo alla versione PC

ha dato un primo sguardo alla versionedi, analizzando i recenti video gameplay che sono emersi durante un evento ospitato da. La redazione inglese è rimasta impressionata dalle prestazioni del motore idTech6.

Anche se nei filmati viene impiegato un pad Xbox One per giocare, diversi indizi fanno pensare che i video siano stati catturati dalla versione PC del gioco. Pur non potendo condurre un'analisi particolarmente approfondita, Digital Foundry è rimasta piacevolmente colpita dalle prestazioni del motore idTech6 (che già si era mostrato in tutta la sua forma in DOOM), un passo in avanti rispetto all'idTech5, soprattutto in termini di illuminazione ed estensione dei livelli esplorabili.

Ricordiamo che Wolfenstein 2: The New Colossus arriverà il prossimo 27 ottobre su PC, Xbox One e Playstation 4.