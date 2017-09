Wolfenstein 2: pubblicato il nuovo gameplay trailer Mai più Nazisti

ha pubblicato oggi il nuovo gameplay trailer diintitolato. I Nazisti hanno conquistato l’America e hanno trasformato Manahattan in una landa desolata...

Hanno separato con muri New Orleans e stanno sistematicamente effettuando delle purghe in città, bruciando case e persone. Girano spavaldi per le strade delle piccole città americane andando dove vogliono, prendendo quello che vogliono e comportandosi come meglio li aggrada. Ma questa non è l’America di B.J. Blazkowicz.

Gli Stati Uniti non saranno mai sconfitti, specialmente con BJ all’opera, guidando la resistenza e innescando la rivoluzione. Guarda la Resistenza che insorge per incutere paura ai Nazisti nell’ultimo video di Wolfenstein II The New Colossus. Il gioco sarà disponibile dal 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.