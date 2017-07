Wolfenstein 2 The New Colossus: pubblicato il trailer 'Strawberry Milkshake'

hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer per, secondo capitolo principale della serie sparatutto annunciato durante l'E3 2017 di Los Angeles.

"Strawberry Milkshake", così come è stato intitolato il filmato, mette in mostra un incontro ad alta tensione tra un comandante nazista e BJ Blazkowicz, ritrovatisi nello stesso luogo di ristoro.

Lasciandovi alla visione video, ricordiamo che Wolfenstein II: The New Colossus debutterà su PC, PS4 e Xbox One il 27 ottobre 2017. Machine Games ha confermato l'ottimizzazione per Xbox One X, mentre Dark Horse ha annunciato l'arrivo di un artbook ufficiale composto da 184 pagine in totale.