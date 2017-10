Wolfenstein 2 The New Colossus: 11 nuovi modi per uccidere un nazista

ha condiviso un nuovo approfondimento di, intitolato "". Giunto nell'America infestata dai nazisti per unirsi alla resistenza contro il regime,ha portato con sé un po' di arnesi per eliminare tutti i nazisti che gli si pareranno di fronte

A fianco di vecchi compagni fidati come fucili a pompa e granate, che continuano a fare egregiamente il loro lavoro, in The New Colossus fanno il loro debutto ben 11 nuovi modi per far fuori i nazisti.

Metteteli a ferro e fuoco con le armi personalizzate

A volte a B.J. basta un approccio frontale per far fuori un gruppo di nazisti. Familiarizzando con il crescente inventario di armi a sua disposizione, però, può cominciare ad aggiungere qualche tocco personale per rendere i suoi fucili e le sue granate ancora più potenti.

Usando i kit di potenziamento armi trovati lungo il percorso, B.J. può arricchire le proprie armi di nuove parti, dotandole di dispositivi come sistemi di fuoco avanzati, mirini, caricatori estesi, proiettili perforanti per corazze o anche munizioni surriscaldate. Fortunatamente B.J. può decidere come e quando usare questi kit, scegliendo di dare priorità ai potenziamenti che più si adattano al suo stile e costruendo l'arsenale perfetto secondo il suo gusto personale.

Sparate con due armi alla volta

In The New Colossus torna la possibilità di imbracciare due armi contemporaneamente, ma stavolta si aggiunge un particolare che raddoppierà per B.J. il piacere di far fuori i nazisti. Con grande sfoggio di forza e destrezza, B.J. può ora impugnare due armi diverse nelle sue mani e sparare così due tipi differenti di munizioni alla volta!

Questo non è soltanto utile per dare una dose extra di piombo ai nazisti più ostici, come il Supersoldat corazzato, ma apre anche dei nuovi orizzonti strategici. Dovete fronteggiare allo stesso tempo una squadra d'élite nazista e un Panzerhund in avanzata? Blazkowicz può usare la maschinepistole a fuoco rapido con una mano e la potente kampfpistole con l'altra per sbaragliare le forze naziste, sia quel che sia.

Attaccateli dall'alto

Per vincere un combattimento a volte occorre cambiare prospettiva. In The New Colossus, B.J. ha a disposizione una serie congegni meccanici nuovi di zecca, oltre le sue classiche armi, che gli possono dare quel qualcosa in più in battaglia.

Uno di questi macchinari è il Bipode, una coppia di robusti trampoli meccanici altamente tecnologici che non solo permettono a B.J. di raggiungere aree nascoste o zone altrimenti fuori portata, ma gli offrono una visuale a volo d'uccello della zona di battaglia. I nazisti che si nascondono dietro i muri più bassi o scelgono le vie sopraelevate rimpiangeranno immediatamente la loro scelta quando guarderanno in alto e vedranno Terror Billy svettare su di loro a fuoco spiegato.

Sono tre i dispositivi meccanici integrali disponibili in The New Colossus. B.J. può decidere quale di queste modifiche fisiche sbloccare per prima, fino a poterle utilizzare tutte e tre contemporaneamente per trasformarsi in una macchina ammazza-nazisti ancora più letale.

Fatevi largo a spallate

Il prossimo congegno a disposizione di B.J. è l'Ariete, che dà un nuovo significato alla frase "andare alla carica". Quando utilizza l'Ariete, B.J. conosce ben pochi limiti: può avanzare in modo così veloce e poderoso che molti degli ostacoli che gli si parano innanzi, compresi i corpi dei nazisti, vengono semplicemente spazzati via.

Non solo l'Ariete premia le azioni di battaglia più audaci, rendendo quella che può essere un'azione evasiva in un attacco improvviso, ma è d'aiuto anche nell'esplorazione, essendo capace di buttare giù le pareti più instabili. Questo per dire che a volte l'unica soluzione, è passarci attraverso.

Colpiteli quando meno se l'aspettano

Anche se non è un'arma vera e propria, il Costrittore nelle mani giuste può trasformarsi in uno strumento letale. Capace di assottigliare il robusto corpo di B.J. fino a farlo passare dentro condutture, prese d'aria o altri luoghi angusti, il Costrittore offre molte nuove opzioni in termini di furtività e, soprattutto, attacchi a sorpresa.

Gli ignari nazisti si trasformano in vittime facili per Blazkowicz, il quale così nascosto può afferrare il nemico, farlo fuori rapidamente e tornare a infilarsi in qualche anfratto nascosto prima di essere notato. Per quelli che preferiscono un approccio furtivo al combattimento, specie quando entrano in gioco i comandanti nazisti che chiedono rinforzi, il Costrittore può essere efficace per fuori i nemici quanto una pistola col silenziatore.

Fateli a pezzi

Come ha detto una volta Jerk Gustafsson, "Si possono fare tante cose con un'accetta e un nazista". Il produttore esecutivo di MachineGames non scherzava. In The New Colossus, B.J. prende le sue parole alla lettera e usa questo affilato strumento come perfetta arma da mischia.

Tanto efficacie quando brutale, l'accetta può essere usata per abbattere un nazista senza fare rumore, il che la rende particolarmente adatta quando si opta per un approccio furtivo. Allo stesso modo, si può usare anche nel mezzo di un furioso scontro a fuoco se il nemico è troppo vicino o le munizioni scarseggiano.

Fateli a pezzi a distanza!

L'abilità con l'accetta di B.J. resta notevole anche da una certa distanza. Usando delle accette monouso da lancio che abbiano peso sufficiente, B.J. può far fuori i nazisti in modo tanto efficiente (e silenzioso) quanto portando un attacco ravvicinato.

E sapete il bello? Se B.J. incappa in un nazista con un'accetta conficcata nella schiena, può recuperarla e riutilizzarla, risparmiando così munizioni preziose. Questo significa per uccidere i nazisti un'accetta da lancio non è solo veloce e letale, ma anche riciclabile! Un punto in più a favore dell'ambiente.

Fateli saltare in aria

A volte proiettili e lame non sono sufficienti a rimettere un nazista al suo posto. È qui che entra in gioco il Dieselkraftwerk. Sparando dei globi adesivi di combustibile, il Dieselkraftwerk piazza velocemente degli esplosivi che possono essere fatti detonare a distanza premendo un bottone.

Non sarà granché discreto, ma B.J. non deve preoccuparsi troppo di tenere un profilo basso quando è in corso un barbecue di nazisti e c'è il Dieselkraft a preparare i piatti. Assicuratevi semplicemente di trovarvi a distanza di sicurezza delle bombe adesive, se non volete che anche B.J. finisca sul menu.

Folgorateli

Se sarà la timeline di Fergus a prevalere su quella di Wyatt in The New Colossus, B.J. potrebbe trovarsi a scambiare il fuoco e le fiamme del Dieselkraftwerk con qualcosa di più... concentrato.

A fare il suo ritorno (con qualche miglioria, ovviamente) è il Laserkraftwerk: un accumulatore modificato che spara un raggio laser capace di affondare anche nelle armature più coriacee come un coltello nel burro. Finché riesce a trovare carburante per alimentare il Laserkraftwerk, B.J. continuerà imperterrito ad abbrustolire i nazisti come wurstel.

Fateli fuori anche in viaggio

Se c'è qualcosa di più piacevole di uccidere i nazisti con accette, potenziamenti meccanici e armi personalizzate, è uccidere i nazisti con accette, potenziamenti meccanici e armi personalizzate mentre si è comodamente a letto o su un autobus diretto verso casa.

Grazie all'arrivo di Wolfenstein II The New Colossus su Nintendo Switch, previsto per il prossimo anno, i giocatori potranno tranquillamente portare le imprese di B.J. dallo schermo di casa su quello portatile, così non dovrete smettere di vaporizzare i nazisti solo perché a qualcun altro serve il televisore. Ovviamente state attenti quando giocate The New Colossus sui mezzi pubblici: combattere i nazisti è una causa che chiunque sposerebbe, ma questo non significa che i contenuti siano adatti a ogni età.

Batteteli con l'arte oratoria

A volte per risolvere i problemi basta il dialogo. Ecco, questo non sembra funzionare in The New Colossus. Passiamo oltre...

Fategli conoscere una belva sputafuoco

Se c'è un modo di uccidere i nazisti che ha davvero la firma "Wolfenstein", è farlo con un quadrupede robotico che incenerisce i nemici col sul alito al napalm. Lo ammettiamo: poche cose caratterizzano l'esperienza targata Wolfenstein più che cavalcare un destriero infernale che trasforma i nazisti in fiammiferi.

Rivolgere questa macchina disumana contro i suoi stessi disumani creatori è qual genere di ironia catartica per cui tanto B.J. quanto noi andiamo pazzi. Per quella e, ovviamente, per il fatto che è un robot sputafuoco che incenerisce i nazisti.

Wolfenstein II The New Colossus sarà pubblicato il 27 ottobre 2017 per Xbox One, Playstation 4 e PC, con la versione per Nintendo Switch prevista per il 2018.