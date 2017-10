ha annunciato la linea di abbigliamento ufficiale di, ora disponibile per il preordine sul sito della compagnia, con prezzi a partire da 16,99 dollari per le T-Shirt.

La linea include magliette, una felpa con cappuccio di colore rosso (in vendita a 35.99 euro) e un cappellino militare con il logo del gioco, proposto a 29,99 dollari. I prodotti sono disponibili per il preordine sul sito di Merchoid, con spedizioni previste dal 27 ottobre, data di uscita di Wolfenstein 2 The New Colossus in Nord America ed Europa.