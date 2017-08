Wolfenstein 2 The New Colossus: gli sviluppatori ci illustrano le nuove feature

ha pubblicato un nuovo filmato dedicato ain cui l'Executive Producer Jerk Gustafsson e il Creative Director Jens Matthies ci illustrano alcune delle caratteristiche del titolo.

I nazisti saranno molto più pericolosi e minacciosi di quelli visti nel primo capitolo, tuttavia anche B.J. Blazkowicz sarà più potente e avrà a disposizione una serie di nuove abilità. Ad esempio, sarà possibile utilizzare due armi contemporaneamente, anche di diverso genere, creando la combinazione che più si adatta al proprio stile di gioco. Un'altra novità è l'ascia al posto del classico coltello da utilizzare negli scontri corpo a corpo. Ricordiamo che Wolfenstein 2: The New Colossus sarà disponibile a partire dal prossimo 27 ottobre su PC, Xbox One e Playstation 4.