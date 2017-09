Wolfenstein 2 The New Colossus: gli sviluppatori puntano ai 60 fps su console

Parlando ai microfoni di WCCFTech,(Senior Game Designer di) ha dichiarato che l'obiettivo del team svedese è quello di far girarea 60 FPS su console.

Al momento, specifica Berg, lo studio sta cercando di capire se questo traguardo sia raggiungibile senza troppi compromessi su tutte le piattaforme o magari solamente su determinate console (come PS4 Pro e Xbox One). Nessuna certezza dunque al momento, anche se lo studio continuerà a lavorare per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Wolfenstein II The New Colossus uscirà il 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la versione Switch è invece attesa per la primavera del 2018.