Wolfenstein 2 The New Colossus: il nuovo spot fa il verso a Donald Trump

hanno pubblicato un breve spot disulla pagina Twitter del gioco. Intitolato "Make America Nazi-free Again", con chiari riferimenti al motto politico di Donald Trump "Make America Great Again", il video ripropone il tema della liberazione americana dal giogo nazista.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, il video si presenta con il tipico formato degli spot televisivi, mantenendo il tono umoristico che ha caratterizzato anche i trailer precedenti. Nell'attesa che Wolfenstein 2: The New Colossus faccia il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 27 ottobre, sulle nostra pagine potete dare un'occhiata a un recente video gameplay di 30 minuti.

Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.