Wolfenstein 2 The New Colossus: il nuovo trailer è dedicato al combattimento sulla sedia a rotelle

ha pubblicato un nuovo trailer per, in cui l'executive producer diJerk Gustafsson e il creative director Jens Matthies approfondiscono il combattimento sulla sedia a rotelle che caratterizza la prime fasi del gioco.

Come vi abbiamo mostrato anche in questo lungo video gameplay, durante la prima missione di Wolfenstein 2: The New Colossus il protagonista William Blazkowicz si è appena svegliato dal coma, trovandosi costretto ad affrontare i nemici muovendosi con la sedia a rotelle. Una trovata curiosa che da vita a meccaniche di gioco originali, come osservano i due sviluppatori di MachineGames nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Ricordiamo che Wolfenstein 2: The New Colossus uscirà il prossimo 27 ottobre su PC, Xbox One e Playstation 4.