Wolfenstein 2 The New Colossus: nuovo trailer Nazisti a New Orleans

ha pubblicato un nuovo trailer dicon i commenti degli sviluppatori: la vivace città diè ora una metropoli devastata e recintata dai nazisti... toccherà al valoroso BJ riportare la calma in città.

In Wolfenstein II The New Colossus, dovrete salvare il leader della resistenza Horton Boone, nel tentativo di riprendere la città e sconfiggere i soldati del regime che vi si pareranno davanti avvalendovi di un arsenale unico. Inoltre, vi mostreremo cosa si prova a cavalcare un Panzerhund sputafuoco.

Il video con gli sviluppatori vi offre inoltre un'anteprima sui nuovi congegni a vostra disposizione. Ognuno di questi tre congegni fornisce a B.J. una nuova abilità per abbattere il nemico ed esplorare l'ambiente in modo unico. L'Ariete vi permette di caricare muri e nemici, causando un urto devastante. Il Bipode consente a B.J. di compiere salti sovrumani per raggiungere nuove aree o schivare gli attacchi. Infine, il Costrittore rende più agevole il passaggio in spazi ristetti, come, ad esempio, tubazioni o condotti di ventilazione.

Wolfenstein II The New Colossus sarà pubblicato il 27 ottobre 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC e uscirà per Nintendo Switch nel 2018.