Wolfenstein 2 The New Colossus: nuovo video Liberazione e Giustizia

: Sono successe tante cose nei 14 anni trascorsi dopo che i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale. Siamo nel 1961, il Reich domina il mondo intero esta tornando a casa per organizzare la resistenza e respingere gli invasori...

Quella che troverà, però, non è più l'America che ha servito combattendo durante la guerra. Date un'occhiata al nostro ultimo video per scoprire cosa aspetta "Terror-Billy" in Wolfenstein II The New Colossus.

"Il gioco ruota intorno alla liberazione dell'America e nella creazione di una piattaforma per liberare il resto del mondo." spiega il direttore creativo Jens Matthies. Prima, però, B.J. dovrà aprirsi la strada tra proiettili, esplosioni, fendenti e affondi attraversando New York, New Orleans, il New Mexico e diverse altre ambientazioni, tutte stravolte da anni di oppressione nazista. Stretti tra la propaganda e il giogo dell'invasore, gli Stati Uniti sono cambiati, ma questo non fermerà B.J. dal fare il suo lavoro, liberare il suo paese… e il mondo intero.

Wolfenstein II The New Colossus sarà pubblicato il 27 ottobre 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Vincitore di oltre 100 premi all'E3 2017, il gioco ha ottenuto quattro nomination agli E3 Game Critics Awards (tra cui Best of Show) e ha vinto il premio come Best Action Game.