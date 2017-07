La pagina disul sito canadese di Xbox è stata recentemente aggiornata con il banner "Xbox One X Enhanced", descrizione che conferma l'ottimizzazione del gioco per la nuova console della casa di Redmond.

Il banner presenta anche i loghi 4K Ultra HD e HDR, quest'ultimo presumibilmente disponibile anche su Xbox One S, sebbene al momento non ci siano dettagli precisi in merito. MachineGames non si è ancora sbilanciata riguardo al supporto per Xbox One X e PlayStation 4 Pro, restiamo quindi in attesa di annunci ufficiali a riguardo.

Wolfenstein 2 The New Colossus sarà disponibile dal 27 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows in versione Standard e Collector's Edition.