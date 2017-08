Wolfenstein 2 The New Colossus: il secondo trailer dedicato allo show televisivo nazista

ha pubblicato il secondo trailer della serie "Germericana" dedicato allo show televisivo presente in, in cui possiamo vedere come sarebbe potuta diventare l'America se fosse stata conquistata dai Nazisti.

Nell'America occupata dai Nazisti anche il più piccolo dei piaceri può comportare grandi rischi. Come possiamo apprendere dal trailer riportato in cima alla notizia (intitolato "Un fratello per amico"), nel mondo di Wolfesntein II: The New Colossus non possono esistere desideri del tipo "solo un po' di cioccolato". Come dice Dale al piccolo Ronnie: "Una buona nutrizione è una faccenda di sicurezza statale". Il filmato è inteso per strappare qualche sorriso, ma ci fa riflettere su come potrebbe essere l'America governata dai Nazisti..

Ricordiamo che Wolfenstein 2: The New Colossus arriverà il prossimo 27 ottobre su PC, Xbox One e Playstation 4.