Wolfenstein 2: The New Colossus si mostra in oltre un'ora di gameplay

Mancano davvero pochi giorni al lancio di, econtinua a stuzzicarci pubblicando nuovo materiale.

Dopo il trailer di lancio diffuso pochi giorni fa, arriva quest'oggi un lunghissimo video gameplay di oltre un'ora della versione PC del gioco, trasmesso via Twitch dal canale ufficiale della compagnia americana. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Nel filmato vengono mostrate le fasi iniziali dell'avventura, durante le quali l'immortale William J. Blazkowicz è costretto su una sedia a rotelle dopo i rocamboleschi eventi finali di Wolfenstein: The New Order. Questo, però, non gli impedisce di far fuori decine di nemici, come potete vedere voi stessi. L'azione poi si sposta in altre sezioni, sempre ricchissime di sparatorie, e viene anche mostrato un bellissimo cabinato con Wolfstone 3D, dove è possibile giocare ad alcuni livelli dei titoli storici della serie Wolfenstein. Non mancherà una classifica con i punteggi migliori, dominata al momento dal simpatico Max.

Wolfenstein 2: The New Colossus è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 27 ottobre 2017. Il titolo di Machine Games ha già vinto oltre 100 premi all'E3 2017, oltre ad aver ricevuto quattro nomination ai Game Critics Awards, dove ha vinto il premio Best Action Game.

Sapevate che Bastardi Senza Gloria, Robocop e District 9 sono alcuni dei film che hanno ispirato gli sviluppatori durante la realizzazione del gioco?