Wolfenstein 2 The New Colossus: svelati i requisiti minimi e consigliati su PC

Sulla pagina Steam disono comparsi i requisiti minimi e consigliati riferiti alla versionedel gioco. Il vostro Personal Computer sarà abbastanza potete da reggere il nuovo Fps di

Di seguito vi elenchiamo i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Wolfenstein 2 The New Colossus:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

Processore: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB o superiore

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Win7, 8.1, or 10 64-Bit

Processore: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB o superiore

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Cosa ne pensate dei requisiti indicati dallo sviluppatore? Il vostro PC sarà in grado di soddisfarli? Nell'attesa che Wolfenstein 2: The New Colossus faccia il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 27 ottobre, sulle nostre pagine potete vedere un'ora di gameplay tratto dal gioco.