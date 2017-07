Wolfenstein 2 The New Colossus torna a mostrarsi in oltre un'ora di gameplay

Lo youtuber Darkness_Ash ha pubblicato due nuovi video gampelay per, in cui possiamo vedere i primi minuti dell'avventura e una nuova sequenza di gioco ambientata in una missione più avanzata.

Il filmato riportato in cima alla notizia mostra le prime fasi dell'avventura, dove il protagonista William Blazkowicz si è appena svegliato dal coma: durante questa fase saremo costretti a muoverci sulla sedia a rotelle, affrontando i nemici con una certa cautela. Il video proposto a fondo pagina, invece, mostra per intero la missione ambientata nella cittadina di Roswell, location che abbiamo avuto modo di intravedere con l'annuncio del gioco.

Sapevate che in Wolfenstein 2: The New Colossus sarà possibile importare le scelte compiute in The New Order?. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 27 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One.