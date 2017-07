sembra una solidissima conferma: si tratta di un titolo che parte dalle fondamenta ludiche e narrative del suo predecessore, con l'obiettivo di migliorarne tutte le caratteristiche. Merito sia di un gameplay ancora più frenetico, sia di un’ambientazione più ricca ed interessante.

Il nuovo gioco di Machine Games sarà disponibile dal 27 ottobre 2017 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Wolfenstein 2 The New Colossus.