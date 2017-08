Wolfenstein II e Far Cry 5 supporteranno una nuova tecnologia delle schede AMD

Ubisoft e AMD hanno confermato che siachesupporteranno, una nuova caratteristica esclusiva - al momento - delle nuove schede grafiche

Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore della tecnologia, Rapid Packed Math permette alle schede grafiche di eseguire due istruzioni matematiche al costo di una. Sulla carte, questo starebbe a significare che entrambi i titoli avranno prestazioni sensibilmente migliori con il calcolo in virgola mobile a 16 bit rispetto al più diffuso standard a 32 bit.

Le nuove schede AMD RX Vega - in arrivo questo mese - saranno le prime a fare uso di tale tecnologia, ma non è da escludere che in futuro altri produttori possano fare altrettanto. In aggiunta, tali schede godranno del completo supporto alle API Direct X 12 di Microsoft.