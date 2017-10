Wolfenstein II offrirà su Switch un'esperienza di gioco paragonabile a DOOM

Durante un'intervista concessa a GameSpot, il creative director Jens Matthies è tornato sulla versione Switch di, sparatutto diil cui arrivo sulla console ibrida è stato annunciato in concomitanza con quello didurante l'ultimo evento Direct di Nintendo.

Matthies ha voluto innanzitutto esternare - a nome di tutto il team di sviluppo - la propria felicità dovuta alla possibilità di portare il proprio titolo su quante più piattaforme possibili.

"Vogliamo esserci su ogni piattaforma, e desideriamo portare il nostro gioco al maggior numero di utenti possibile. E mi sembra molto intrigante poter giocare il titolo in mobilità".

Ma che tipo di esperienza possiamo aspettarci da Wolfenstein II su Nintendo Switch? Questa la risposta del creative director: "Penso che DOOM farebbe da buon metro di paragone. Perché sfruttano lo stesso engine. Qualunque cosa sia capace di fare DOOM, potrà essere raggiunta anche da Wolfenstein".

Ricordiamo che Wolfenstein II: The New Colossus uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà su Switch nel corso del 2018.