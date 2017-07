Wolfenstein II: sarà possibile importare le scelte di The New Order

Di recente, il creative director di, Jens Matthies, ha confermato che ci sarà la possibilità di importare inle scelte fatte precedentemente in, seguendo un certo metodo.

Attenzione: la notizia potrebbe contenere spoiler.

Come alcuni di voi già sapranno, ad un certo punto, durante il gameplay di Wolfenstein: The New Order, veniva chiesto al giocatore di selezionare una di due timeline. Questa scelta influiva in maniera importante sullo svolgimento della trama.

Matthies ha spiegato che, anziché optare per un classico sistema di trasferimento di salvataggi, i giocatori potranno trasferire le proprie scelte nel sequel quando, alla fine del prologo di Wolfenstein II: The New Colossus, verrà chiesto loro di selezionare la timeline che preferiscono. Al momento, però, non sappiamo quanto realmente le scelte del primo capitolo influenzeranno gli avvenimenti della trama nel sequel.

Wolfenstein II: The New Colossus sarà disponibile a partire dal prossimo 27 ottobre nei formati Xbox One, PlayStation 4 e PC.