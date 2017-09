Wolfenstein II The New Colossus: 30 minuti di gameplay

Durante un evento preview tenuto daa New York, la testata di Dualshockers ha avuto modo di filmare ben 30 minuti di gameplay tratti da, il seguito dello sparatutto sviluppato daatteso su PC, PS4, Xbox One e Switch.

“B.J.” Blazkowicz ha il compito di entrare nella città di New Orleans in cerca di Horton Moore. La zona urbana è però protetta da un muro perimetrale e da un ingente quantitativo di soldati. Dopo un'astuta infiltrazione sottomarina, il nostro protagonista si scatenerà come una furia contro le guardie naziste che cercheranno, invano, di fermarlo. Per finire in bellezza, il nostro protagonista cavalcherà nelle fasi finali un devastante Panzerhund.

Wolfenstein II: The New Colossus uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, per poi giungere su Switch nel corso del 2018. Qui trovate la nostra ampia anteprima sul nuovo titolo di MachineGames.