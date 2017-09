Wolfenstein II The New Colossus: domani nuovo gameplay trailer; ecco un teaser

ha pubblicato quest'oggi un nuovo teaser trailer dedicato a, seguito dell'acclamato sparatutto in prima persona sviluppato da

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, rappresenta solo un piccolo assaggio di quello che vedremo nella giornata di domani, quando Bethesda mostrerà il gameplay trailer in versione integrale.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Wolfenstein II: The New Colossus sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 27 ottobre, mentre arriverà nel corso del 2018 su Nintendo Switch. MachineGames ha recentemente dichiarato di avere già in mente un terzo capitolo della serie.