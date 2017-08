Wolfenstein II The New Colossus: nuovo video della sereie Blitzmensch

pubblica oggi un nuovo video didedicato al, rivisitazione in chiave propaganda nazista dello stereotipo del supereroe americano protagonista della Serie TV pensata per celebrare la superiorità della razza ariana e del Reich.

Il suo compito? Salvare il mondo da mali come il capitalismo e il comunismo insieme alla sua compagna Fräulein Fox...



Holterdiepolter! È ufficiale, Blitzmensch è un successo! Ogni anno, la serie televisiva preferita del generale Engel non fa che espandersi e migliorare! Päng! Ogni giorno, Blitzmensch e la sua partner, Fräulein Fox, salvano il mondo dal capitalismo, dal comunismo e dai generati, in questa magnifica serie che celebra la die Überlegenheit (superiorità) del Reich e della razza ariana. Ach, nee! Chi sarà il cattivo di questa settimana? Il malvagio Money Grubber? Il malfamato Proletariat-Man? Il vile Mr. Yankee Monkey? Non perdetevi un episodio di Blitzmensch! Nati dalla collaborazione tra MachineGames e Bethesda Softworks, questi video compariranno occasionalmente nel mondo di Wolfenstein II.

Wolfenstein II The New Colossus sarà disponibile dal 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, in edizione Standard e Collector's, su Everyeye.it trovate inoltre i dettagli sui contenuti del Season Pass.