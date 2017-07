ha annunciato l'arrivo in Nord America di, un pacchetto che includeal prezzo di 29,99 dollari. La confezione inoltre contiene anche un buono sconto di 10 dollari sul preorder di

Wolfenstein The Two-Pack sarà disponibile in Nord America dal 22 agosto solamente presso alcuni rivenditori selezionati, al momento non sappiamo se il Double Pack sarà distribuito successivamente anche in Europa o se resterà esclusiva dei giocatori americani.

Wolfenstein II The New Colossus uscirà invece il 28 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.