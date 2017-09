Wonder Boy e forma.8 su Switch sono le versioni console di maggior successo

hanno venduto talmente bene suda riuscire a superare i risultati registrati sulle altre console. La notizia conferma lo stato di salute della console, che a questo punto si presenta come una piattaforma remunerativa anche per i giochi indie.

Nel caso di Wonder Boy The Dragon's Trap, addirittura, il successo su Switch è stato tale da superare le vendite combinate su tutte le altre piattaforme in cui è uscito. Parlando di forma.8, invece, la versione Switch è rimasta indietro soltanto a quella per i dispositivi iOS, dove per altro il gioco è stato proposto a un prezzo inferiore.

I team di sviluppo dei due giochi hanno manifestato tutto il loro entusiasmo per il successo riscosso su Switch, sottolineando ancora una volta il potenziale della console Nintendo. Cosa ne pensate di questi risultati?