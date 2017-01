Wonder Boy the Dragon's Trap annunciato per Nintendo Switch

hanno confermato che, remake dell'omonimo titolo uscito su Master System nel 1989, è in arrivo sunel corso del 2017, in contemporanea con le altre versioni annunciate per PC e console.

Wonder Boy the Dragon's Trap è sviluppato in collaborazione con Ryuichi Nishizawa, autore del gioco originale uscito alla fine degli anni '80 su Master System, Game Gear e PC Engine. Il remake include un comparto grafico ridisegnato, un frame rate di 60fps, una colonna sonora rimasterizzata e un gameplay ancora più rifinito. Come è stato confermato sul blog ufficiale, Wonder Boy the Dragon's Trap uscirà su Nintendo Switch nel corso del 2017 insieme alle altre versioni.