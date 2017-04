Wonder Boy The Dragon's Trap: gli sviluppatori non escludono l'edizione retail

è stato pubblicato la scorsa settimana su console in formato digitale, in molti hanno chiesto agli sviluppatori se sarà possibile vedere un'edizione retail del gioco in futuro. Il team si è detto disponibile a valutare la cosa, anche se l'effettiva realizzazione dipende da numerosi fattori.

Questo è quanto si legge sul sito ufficiale del gioco: "Per il momento, il gioco è disponibile solamente in formato digitale anche se stiamo indagando per capire di capire se sia possibile pubblicare un'edizione scatolata. In questo caso però potrebbe trattarsi di una versione con disponibilità limitate, magari non accessibile in tutti i paesi o su tutte le piattaforme. Ricordate che siamo un piccolo studio e le edizioni retail potrebbero non essere alla nostra portata. Potrebbe accadere, oppure no, stiamo valutando tutte le ipotesi ma non abbiamo certezze al momento."

Wonder Boy The Dragon's Trap è ora disponibile su Switch, Xbox One e PlayStation 4, la versione PC arriverà su Steam in un secondo momento.