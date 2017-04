Wonder Boy: The Dragon's Trap: gli sviluppatori ci parlano dello stile artistico

Lizardcube and DotEmu hanno condiviso il terzo video diario degli sviluppatori. Questa volta il tema centrale è lo stile artistico di Wonder Boy: The Dragon’s Trap, e Ben Fiquet ci illustra come dare vita ai personaggi un frame alla volta.

Un aspetto importante della produzione è quello di aggiornare la grafica agli standard odierni cercando però di restare fedeli al lavoro originale. A questo proposito, i giocatori potranno passare dallo stile moderno in alta definizione alla versione 8 bit senza soluzione di continuità. Il tuffo nel passato non si limiterà solo all'aspetto visivo, anche le musiche saranno infatti adattate alla versione retrò, e sembreranno uscire da un SEGA Master System.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap è ora in fase gold, e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 18 aprile.