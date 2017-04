Wonder Boy The Dragon's Trap in uscita domani: ecco il trailer di lancio

Il publisherha rilasciato un nuovo trailer di lancio per, celebrando l'imminente lancio del gioco previsto per domani 18 Aprile su. La versione PC, invece, arriverà a seguire con qualche settimana di ritardo.

Ricordiamo che Wonder Boy: The Dragon's Trap è il remake di Wonderboy III The Dragon's Trap, titolo pubblicato sul finire degli anni '80 su PC Engine, SEGA Master System e Game Gear. Il gioco include anche una modalità Retro che permetterà di passare dalla grafica attuale (disegnata completamente a mano) a quella 8-bit classica. Infine, gli sviluppatori hanno confermato che tutte le password del gioco originale funzioneranno correttamente anche nel nuovo Wonder Boy The Dragon's Trap.