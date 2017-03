Wonder Boy The Dragon's Trap introduce un nuovo personaggio giocabile: Wonder Girl

Gli sviluppatori di Lizardcube hanno annunciato un nuovo personaggio che farà la sua comparsa in: si tratta di, presentata ufficialmente con un trailer.

Il gioco permetterà quindi di utilizzare non solo il personaggio di Wonder Boy ma anche la nuovissima Wonder Girl, che potete vedere in azione nel video pubblicato in apertura della notizia. Ricordiamo che Wonder Boy The Dragon's Trap sarà disponibile dl 18 aprile su PlayStation 4, Xbox One e Switch mentre l'edizione PC arriverà su Steam in un secondo momento.