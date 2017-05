Wonder Boy the Dragon's Trap: Limited Run annuncia l'edizione retail per PS4

ha annunciato l'edizione retail diper, in arrivo questa Estate sia nella versione Standard che in una speciale Collector's Edition. Si attendono ulteriori dettagli per il prezzo e la data di pubblicazione precisa.

Disponibile dal 18 Aprile su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch (la versione PC arriverà in seguito), Wonder Boy: The Dragon's Trap è il remake di Wonderboy III The Dragon's Trap, titolo pubblicato sul finire degli anni '80 su PC Engine, SEGA Master System e Game Gear. Anche se gli sviluppatori si sono dichiarati fiduciosi sul possibile lancio di una versione retail del gioco, al momento l'unica edizione fisica confermata per Wonder Boy: The Dragon's Trap è quella di Limited Run Games. Non rimane che attendere ulteriori dettagli sul prezzo e la data di uscita.