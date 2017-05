Wonder Boy The Dragon's Trap uscirà l'8 giugno su PC

DotEmu e Lizardcube hanno annunciato che Wonder Boy The Dragon's Trap arriverà su PC il prossimo 8 giugno. Il gioco sarà disponibile su Steam e GOG, venduto ad un prezzo non ancora rivelato ma probabilmente non superiore ai 19,99 euro.

Wonder Boy The Dragon's Trap è il remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap, titolo uscito uscito alla fine degli anni '80' su Master System, PC Engine e Game Gear. Il gioco presenta una doppia modalità grafica (Moderna e Retrò), colonna sonora rimasterizzata, livelli ridisegnati e introduce il personaggio di Wonder Girl.

Il titolo è già disponibile su Xbox One, Switch e PlayStation 4, la versione per la piattaforma Sony arriverà anche in formato retail grazie al supporto di Limited Run Games.