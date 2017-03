World of Final Fantasy: un trailer per Balthier di Final Fantasy XII

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo trailer di, dedicato al prossimo personaggio che farà il suo debutto tramite un DLC gratuito: si tratta di Balthier, l'aviopirata che abbiamo conosciuto in

Balthier sarà disponibile a partire dal 23 marzo e, come annunciato in precedenza, sarà una delle nuove summon del gioco. Il filmato in apertura ci offre la possibilità di osservarlo all'opera per qualche secondo. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che World of Final Fantasy è disponibile su Playstation 4 e PS Vita. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.