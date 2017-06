World of Tanks: arriva il supporto alla lingua italiana

è orgogliosa di annunciare il pieno supporto alla lingua italiana per la community di. A partire da oggi, i giocatori e i fan italiani potranno godere del portale diinteramente in italiano.

Notizie del gioco, servizio clienti e forum saranno gestiti e pubblicati in italiano. Wargaming si augura che questo possa migliorare ancor di più l’esperienza di gioco degli utenti, e al tempo stesso desidera ringraziare tutta la community italiana per il loro continuo supporto e la partecipazione sempre attiva.

I giocatori sono invitati a unirsi allo streaming di World of Tanks, previsto per le 18:00 di sabato 3 giugno, per conoscere il nuovo coordinatore della community italiana. Con l'occasione ci sarà anche un Q&A relativo al gameplay dei plotoni, con la presenza di alcuni dei più importanti esponenti della community. Non perdetevelo per nessun motivo!

Nel corso del mese di giugno verranno svelate nuove e ulteriori attività per i giocatori: rimanete sintonizzati per non perdervi nessuna delle sorprese che abbiamo in serbo per voi.