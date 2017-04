World of Tanks collabora con Bongfish per creare una nuova modalità di gioco

ha annunciato oggi la sua collaborazione con lo sviluppatore austriaco. Forte della sua decennale esperienza accumulata lavorando a fianco di publisher di grande rilievo,si occuperà di sviluppare una nuova modalità di gioco perchiamata

A partire da oggi, i giocatori potranno sperimentare tutte le sue novità collegandosi al server di test di World of Tanks, Sandbox. Cosa possono aspettarsi i giocatori da Frontline? Epici scontri 30v30 su enormi campi di battaglia da 9 km2, con una squadra impegnata a guidare l’assalto, e l’altra costretta a difendere il territorio. Nel corso dei diversi round della partita, l’azione si spingerà nel profondo delle linee di difesa, fin quando non emergerà un team vincitore.

“Da un po’ di tempo i giocatori ci stanno chiedendo squadre più grandi, mappe più vaste e nuove regole per i combattimenti”, ha dichiarato Milos Jerabek, responsabile dello sviluppo di World of Tanks. “Tutto questo è stato reso possibile dal particolare approccio di Wargaming allo sviluppo distribuito, e alla collaborazione con Bongfish che ha creato questa nuova modalità, mentre il team interno di World of Tanks si è occupato delle meccaniche chiave del gioco. Bongfish ha un sacco di esperienza, e porterà a termine questo progetto sotto la nostra supervisione. Tra noi e loro è scattato immediatamente un forte legame, e non vediamo l’ora di mostrare ai giocatori il risultato di questa collaborazione”.

“Stiamo lavorando a Frontline da un bel pezzo, e siamo entusiasti di poterla finalmente mostrare al mondo intero”, ha commentato Michael Putz, fondatore e CEO di Bongfish. “Adoriamo il gameplay originale e gli enormi spazi aperti, e lo stesso vale per gli sviluppatori di World of Tanks. Lavorando a stretto contatto con loro possiamo incanalare questa passione comune, e dar vita a qualcosa di unico e speciale per i giocatori di World of Tanks”.

Sandbox è stato un componente fondamentale per migliorare World of Tanks, nonché la piattaforma ideale per costruire un dialogo aperto con i suoi giocatori. Frontline è la terza modalità di gioco che viene resa disponibile per prima su Sandbox, garantendo così a World of Tanks una crescita e un miglioramento continui.