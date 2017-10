World of Tanks potrebbe uscire su Nintendo Switch?

è disponibile su PC, mobile e su tutte le principali console ma non ancora su Nintendo Switch. Tuttavia, non è escluso che il gioco possa vedere la luce anche sulla piattaforma della casa di Kyoto, sebbene Wargaming voglia attendere che la base installata cresca ancora prima di prendere decisioni a riguardo.

Queste le parole del designer Darold Higa, intervistato da GamesTM: "Non vendiamo giochi retail e per questo dobbiamo attendere che Switch raggiunga una base installata piuttosto ampia prima di includerla nei nostri piani. Abbiamo bisogno che un gran numero di utenti supporti la console per poter portare un nostro prodotto su questa piattaforma."

Wargaming.net in passato ha confermato che, a livello tecnico, non ci sarebbero impedimenti di alcun tipo per portare World of Tanks su Switch, tuttavia la console non ha ancora venduto abbastanza per poter garantire buoni numeri per acquisti in-app e microtransazioni.