World of Tanks: lo studio parla dello sviluppo su PlayStation 4 Pro

Il popolare, free-to-play lanciato nel 2010 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, è disponibile da un bel po' anche sulle console dell'attuale generazione, con pieno supporto anche a

In un'intervista concessa a GamingBolt, gli sviluppatori di Wargaming.net hanno parlato dello sviluppo del gioco per la console mid-gen di Sony. L'esperienza, stando alle loro parole, è stata molto positiva. Gran parte del merito va attribuita all'ottimo supporto fornito dalla casa giapponese.

"Abbiamo discusso in maniera molto approfondita con Sony prima e durante lo sviluppo, così abbiamo potuto massimizzare le performance del gioco sul nuovo hardware. Era importante per noi non solo poter usare la potenza aggiuntiva di PlayStation 4 Pro, ma anche capire in che modo le nuove caratteristiche potevano avvantaggiarci in modi molto specifici. Aggiorniamo costantemente il nostro gioco con nuovi contenuti, per cui la sfida continua è massimizzare la qualità visiva sia su PlayStation 4 Pro che su PlayStation 4 standard, cercando di intaccare il minimo possibile il lavoro dei nostri artisti".

È importante, in casi come questo, ricevere il supporto da parte dei produttori di una console, e fa piacere sentire che quello di Sony non è mancato.

Intanto, vi ricordiamo che per World of Tanks è anche stato confermato il supporto a Xbox One X, la nuova console di Microsoft in arrivo il 7 novembre, sulla quale girerà ad una risoluzione 4K nativa.