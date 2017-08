ha fatto la sua comparsa nella live dipre-, occasione nella quale è stato annunciato che la nuova espansioneverrà pubblicata il 22 agosto 2017.

L'MMO free to play supporterà la risoluzione 4K nativa su Xbox One X, oltre alle funzionalità offerte da Xbox Arena su tutte le console della famiglia Xbox One. Sempre il 22 agosto, data d'uscita dell'espansione War Stories, World of Tanks vedrà l'introduzione dei tornei generati dai giocatori. I tornei di squadra sponsorizzati da Wargaming avranno invece luogo nel mese di settembre.